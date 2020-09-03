Продвижение экспорта передали в управление министра цифровой трансформации

Кабмин передал управление Офисом по продвижению экспорта от Минэкономики Секретариату Кабмина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на facebook-страницу Офиса продвижения экспорта.

На базе Офиса по продвижению экспорта уже в этом году планируется создать первое в Украине государственное агентство по развитию предпринимательства и экспорта "как единую организацию, которая будет заниматься построением полноценной экосистемы поддержки малого и среднего бизнеса".

Координация агентства отныне в полномочиях вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Напомним, государственное учреждение "Офис по продвижению экспорта Украины" образовано приказом Минэкономразвития в 2018 году с целью поддержки и продвижения экспорта товаров, работ и услуг украинских производителей, а также участия в реализации экспортной стратегии Украины.

Стоит отметить, что это не первая попытка изменить модель Управления внешней торговлей.

Накануне стало известно, что большинство полномочий, касающихся внешней торговли, перешло от торгового представителя Тараса Качки вновь назначенному заместителю министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александру Романишину.