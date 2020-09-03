Франция анонсировала план перезапуска экономики на 100 млрд евро

Правительство Франции обнародовало проект плана перезапуска экономики страны объемом 100 млрд евро после кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Проект документа обнародовал сегодня премьер Жан Кастекс после месяцев консультаций с экономистами, профсоюзами и другими заинтересованными сторонами.

Он может стать самым "дорогим" планом страны. 100 млрд евро составляют около 4% ВВП Франции.

Основные приоритеты плана - восстановление промышленности, так называемый "энергетический переход" и поддержка занятости.

На блок для восстановления промышленности предлагают выделить 35 млрд евро. Это предусматривает снижение налогов для бизнеса (в среднем на 10 млрд в 2021 и 2022 годах), релокализацию некоторых предприятий и инновации.

Цель состоит в том, чтобы деньги, которые сейчас инвестированы в поддержку рабочих мест и создание новых, через пять лет вернулись в виде роста ВВП. По этой причине правительство акцентирует на поддержке предприятий, а не прямой помощи домохозяйствам.

На блок по энергетическому переходу выделяют 30 млрд евро. Сюда входит термомодернизация зданий, расширение использования водорода и стимулирование экологических видов транспорта, в том числе через улучшение сети велодорожек.

По мнению министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра, эти инвестиции "окупятся" через 10-15 лет.

На блок поддержки занятости предлагают направить 28 млрд евро. Он включает также поддержку трудоустройства молодежи, которая в этом году выйдет на рынок труда, и создание в целом 160 тысяч рабочих мест в 2021 году и еще 240 тысяч в 2022 году.

При этом несколько сократят адресную помощь домохозяйствам, которые больше всего пострадали от кризиса.

Как сообщалось ранее, ВВП Франции в I квартале 2020 года упал на рекордные 13,8% из-за последствий пандемии коронавируса.