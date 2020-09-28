СБУ заблокировала контрабанду янтаря в Азию и изъяла 800 килограмм камня
Служба безопасности блокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники установили, что организовал незаконный бизнес гражданин одной из Закавказских государств совместно с украинцами.
"Делки" скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области.
Правоохранители задокументировали, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах "Борисполь" и "Львов".
Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 миллиона гривен.
Также обнаружено оборудования для обработки янтаря, документы, компьютерная техника и другие подтверждающие материалы противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.
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