СБУ заблокировала контрабанду янтаря в Азию и изъяла 800 килограмм камня

Служба безопасности блокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что организовал незаконный бизнес гражданин одной из Закавказских государств совместно с украинцами.

"Делки" скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области.

Правоохранители задокументировали, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 миллиона гривен.

Также обнаружено оборудования для обработки янтаря, документы, компьютерная техника и другие подтверждающие материалы противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.