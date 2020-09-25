Глава УЗ хочет до конца года вернуть 60 тысяч железнодорожников на полную рабочую неделю

Глава "Укрзализныци" Владимир Жмак планирует до конца 2020 года вернуть почти 60 тысяч железнодорожников с "четырехдневки" на полноценную рабочую неделю.

Об этом он сообщил во время встречи с профсоюзами УЗ.

"На встрече я поделился своим видением развития компании и озвучил шаги по возвращению к концу года на пятидневную рабочую неделю почти 60 тысяч железнодорожников, которые находятся на "четырехдневке", - сообщил Жмак.