Глава УЗ хочет до конца года вернуть 60 тысяч железнодорожников на полную рабочую неделю
Пятница, 25 сентября 2020, 18:22
Глава "Укрзализныци" Владимир Жмак планирует до конца 2020 года вернуть почти 60 тысяч железнодорожников с "четырехдневки" на полноценную рабочую неделю.
Об этом он сообщил во время встречи с профсоюзами УЗ.
"На встрече я поделился своим видением развития компании и озвучил шаги по возвращению к концу года на пятидневную рабочую неделю почти 60 тысяч железнодорожников, которые находятся на "четырехдневке", - сообщил Жмак.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua