СБУ раскрыла "схему" с участием руководства Восточной таможни

Задержали делков после получения одним из руководителей таможенного поста части взятки.
В рамках производства правоохранители проводят обыски и допрашиващо ют свидетелей. Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленников и объявления им подозрений.
Напомним:
Служба безопасности Украины с начала года изъяла контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 204 миллионов гривен. За это время открыли 47 производств, касающихся коррупции на таможенной границе.
На Львовщине Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность группы должностных лиц таможни, которые организовали коррупционную схему ввоза автомобилей в нашу страну.
Чиновники Львовской таможни ДФС с предпринимателями наладили схему ввоза на территорию Украины брендовой одежды итальянского производства.