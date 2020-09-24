Франция закрывает бары и рестораны во втором по величине городе

Власти Франции объявили о решении закрыть все рестораны и бары в Марселе, втором по численности населения городе страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Министр здравоохранения Оливье Веран сказал, что все рестораны, бары и тренажерные залы закроются как минимум на две недели.

Общественные места, такие как театры, музеи и кинотеатры, также должны будут закрыться, если не будут приняты строгие антивирусные меры.

Решение вступит в силу в субботу, и было принято вслед за недавним всплеском случаев коронавируса по всей стране.

Между тем, Веран объявил, что рестораны и бары в Париже и 10 других городах будут вынуждены закрываться в 22:00 с понедельника, однако, о полном закрытии речь не идет.

Это решение вызвало недовольство местных властей. Мэр Марселя Мишель Рубирола заявила, что с ней не консультировались, и она осталась "удивленной и рассерженной".

"С ратушей Марселя не консультировались. Текущая ситуация в сфере здравоохранения не оправдывает эти решения. Я не позволю жителям Марселя стать жертвами политических решений, которых никто не понимает я", - написала она в Twitter.

В четверг первый заместитель мэра города Бенуа Паян раскритиковал ограничения и попросил правительство дать 10-дневную отсрочку, чтобы показать, что меры города работают.

"В очередной раз наша территория подвергается санкциям, наказанию. Наш город был фактически заключен в тюрьму без каких-либо консультаций. Заявления правительства иррациональны", - сказал он.

Во Франции в среду было зарегистрировано более 13000 случаев коронавируса, что является рекордом с момента отмены коронавирусных ограничений.

На прошлой неделе Ницца и весь департамент Приморские Альпы усилили карантин, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Похожие ограничения ввели департамент Буш-дю-Рон, админцентром которого является Марсель, и весь регион Новая Аквитания на атлантическом побережье Франции.