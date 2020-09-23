Хакеры взломали сайт Нацполиции

Сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.
Источник: МВД
Дословно: "Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация ".
Детали: Сайт Национальной полиции Украины временно отключен. Страницы областных управлений тоже.
Отмечается, что специалисты работают над устранением неисправностей. Новости будут публиковать пока в социальных сетях на официальных аккаунтах.