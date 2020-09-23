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Хакеры взломали сайт Нацполиции

Среда, 23 сентября 2020, 14:05
 

Сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.

Источник: МВД

Дословно: "Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация ".

Детали: Сайт Национальной полиции Украины временно отключен. Страницы областных управлений тоже.

Отмечается, что специалисты работают над устранением неисправностей. Новости будут публиковать пока в социальных сетях на официальных аккаунтах.

Украинская правда

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хакеры

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