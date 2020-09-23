Бизнес сильно проседает в цифровой готовности к новым условиям рынка

На прошлой неделе в McKinsey представили шорт-лист ключевых факторов "реабилитации и развития бизнеса" в условиях затяжного экономического кризиса.

Это комбинирование человеческого интеллекта и цифровых технологий, реструктуризация с упором на онлайн-сервисы и трансформация стандартной бизнес-модели в бизнес-платформу, а также стратегия инвестирования в ИТ-инфраструктуру - в ущерб прочим, не приоритетным на сегодняшний день направлениям в свете глобальных изменений во всех индустриях.

Ничего необычного для нынешнего положения вещей, кроме того, что украинский бизнес, в частности, все еще не готов к стартовой ступени таких изменений, хоть и уже с меньшим недоверием и не без интереса относится к диджитал-инструментам.

По данным McKinsey, во всех странах с нестабильной социально-экономической средой ситуация идентична: преобладающее число в целом традиционно устойчивых предприятий в условиях кризиса реагируют на необходимость важных перемен инертно, не торопясь приступать к действиям даже при наличии финансовой подушки, позволяющей рисковать.

В то время как, помимо прочего, именно технологии позволяют свести риски к нулю, подняв на новый уровень контроль и безопасность финансовых ресурсов.

То есть, фактически бизнес сильно проседает в своей цифровой готовности к новым условиям рынка, который будет с нарастающей силой давить на слабые места каждой отрасли.

Исследование бизнес-среды в контексте ее адаптивности к цифровым преобразованиям четко указывает на набор базисов, которые повысят шансы как на начальной, так и на промежуточной стадии трансформации. Главные из них:

1. Наличие адекватных с точки зрения восприятия технологий ориентиров у топ-менеджмента;

2. Понимание соотношения цена/возможности для формирования еще не укоренившегося соотношения человек/технологии;

3. Постепенное расширение до допустимого максимума цифровых сервисов для перехода на новые формы работы и производства;

4. Приобщение сотрудников/клиентов/партнеров к цифровым формам коммуникации и реализации услуг;

5. Переоценка ориентиров дальнейшего развития с точки зрения принятия комплекса мер, без которых оно не будет возможным в принципе и приведет к уходу с рынка.

Сама структура запуска любой цифровой инициативы, по мнению большинства экспертов, сегодня более чем проста: цель/стратегия – клиент/услуга – технология/запуск – процесс/навыки – опыт/формирование культуры использования.

На эту структуру придется нарастить как плановые, так и неплановые ресурсы, но идеология концепции на раннем этапе проста: предпосылки к переменам – новые подходы.

Почему тогда даже самые заурядные цифровые инициативы терпят неудачу? По трем наиболее часто встречающимся причинам:

1. Ограниченное понимание применения выбранной технологии и при этом отказ от услуг интегратора;

2. Несогласованность действий и стратегических приоритетов среди топ-менеджеров;

3. Разрыв между ИТ-возможностями компании для запуска пилотного проекта и возможностями, необходимыми для его масштабирования.

В любом случае, с рисками или без них в период цифровой трансформации в проигрыше окажутся те, кто до сих пор о ней не слышал и не рисковал, а не наоборот, что подтверждает внушительный опыт многих компаний по всему миру.

Автор: Юрий Чубатюк, Президент группы компаний Everest