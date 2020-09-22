Министр экономики не ожидает дальнейшего ухудшения прогноза урожая зерновых

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает маловероятным пересмотр прогноза на 2020 год по урожаю зерновых в Украине в сторону ухудшения.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции передает Интерфакс-Украина.

"В начале апреля по зерновым мы прогнозировали (...) 72 млн тонн. Сейчас, исходя из того, что завершен сбор пшеницы, подсолнечника, начинается сбор кукурузы, прогнозы, к сожалению, будут ниже. Мы считаем, что будет 68 млн тонн. Наверное, больше активных пересмотров не будет", - сообщил министр.

Как сообщалось, Минэкономики Украины снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн за счет более низких показателей по кукурузе. Так, министерство прогнозирует урожай кукурузы в 2020 году на уровне 33 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).