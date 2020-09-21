Украино-американская ракета Alpha успешно прошла испытания
Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, успешно провела предполетные испытания своей первой ракеты Alpha.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании
Детали: По данным компании, все четыре двигателя Reaver первой ступени проработали 35 секунд, создавая невероятное давление на огнеупорные дефлекторы стенда.
Во время испытаний двигатели прошли проверку вектора тяги, мощности и стабильности работы.
Firefly Aerospace Inc. отмечает, что это испытание стало одним из важнейших в преддверии первого полета ракеты-носителя.
Прямая речь Макса Полякова: "Запуск ракеты станет не только большой вехой для нашей компании, но и для всей Noosphere.
Мы строим большую космическую вертикаль, куда входит много компаний, и мы вскоре будем готовы давать весь спектр услуг в космической отрасли – от запуска полезных грузов и производства спутников, до систем управления и анализа полученных данных.
Это покажет в первую очередь молодому поколению, что мы способны производить интеллектуальный продукт, что космос для нас – это не мечта, а реальность.
Я вкладываю много усилий и средств в развитие науки в Украине, мы уже запустили семь инжиниринговых школ и планируем развивать это направление. И я надеюсь, что запуск Alpha придаст мотивации студентам и ученикам".
Другие подробности: В настоящее время ракета Firefly Alpha находится на космодроме Ванденберг (Калифорния, США). Первый полет намечен на конец осени 2020 года.
Компания Firefly Aerospace запустила конкурс Dream, в котором могли принять участие все желающие, а проекты победителей получили место в ракете и отправятся в космос.
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