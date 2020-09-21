Банкинг для бизнеса Банк Альянс с 8:30 до 23 часов выполняет платежи предпринимателей (укр)

Відтепер система електронних платежів "Банку Альянс" працює до 23 години — з самого ранку до пізньої ночі, та навіть у суботу. Це нові можливості для клієнтів, які працюють з іноземними ринками - не відкладати операції, а робити саме тоді, коли це потрібно бізнесу.

"Корисна новація полегшить ведення бізнесу для тих клієнтів, які мають контрагентів за кордоном, руйнуючи перешкоди оперативного проведення операцій. Саме тому наш банк максимально швидко відреагував на це, збільшивши операційний час на 5 годин - тепер всі клієнти мають можливість проводити електронні платежі до 23-ї години у будні дні і навіть у суботу. Майбутнє за фінансовими структурами, які ставлять акцент на поліпшенні свого сервісу і персоналізації пропозицій" — відмічають у Банку Альянс.

Трендова думка, що діджиталізація різних процесів для бізнесу покращить стан речей одразу й всюди, але крім самого факту онлайн-банкінгу, має значення зручність сервісу для кожного клієнта окремо.

Такий підхід перетворення звичайних послуг на сервіс у банку реалізовано не лише на рівні щоденного обслуговування рахунків.

Наприклад, один з найсильніших сервісів банку – надання банківських гарантій. Нові клієнти отримують банківську гарантію для участі в тендерах ProZorro лише за дві години, онлайн і маючи лише два документи.

Юлія Фролова

"Першочергове завдання на сьогодні для банку — стати частиною команди кожного бізнес-клієнта. Ми працюємо для того, щоб на старті зрозуміти потреби клієнта і закрити всі задачі якомога легше, без бюрократичних вузлів — мислимо з точки зору того, що потребує підприємець. Банк продовжує рухатися в одному темпі з нашими клієнтами, будучи тіммейтом, що вирішує всі питання банкінгу" — наголошує голова правління Юлія Фролова.

Альянс вкотре доводить, що команда Банку робить все, щоб бізнес клієнтів працював в максимально зручних і комфортних умовах, незважаючи на часові обмеження, й розвивався, охоплюючи нові ринки.