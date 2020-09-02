В Чехии подозревают РФ в кибератаках против стратегического госучреждения

В прошлом году стратегическое учреждение чешского правительства стало жертвой кибератаки, за которой, вероятно, стоит РФ.

К такому выводу пришел чешский Национальный офис по кибер- и информационной безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceska Televize.

Офис заявил, что шпионаж против чешского учреждения начался с так называемой фишинговой атаки на электронные адреса учреждения. Пользователь загружал вредоносную программу в систему из входящего письма. Согласно анализу офиса, группа Sofacy, которую профессиональное сообщество связывает с российской разведкой ГРУ, вероятно, стояла за этим инцидентом.

Какая именно организация испытала на себе кибератаки, офис не уточняет.

В отчете ведомства также упомянута деятельность группы Winnti, которая занимается в основном кибер-промышленным шпионажем. Офис считает, что эта группа, которую эксперты чаще всего связывают с Китаем, хотя и не осуществляла прошлогодние кибератаки, может с 50-процентной вероятностью предпринять такую ​​попытку в будущем.

Всего за прошлый год Национальный офис по кибер- и информационной безопасности зарегистрировал 217 кибератак на различные чешские организации, на 53 больше, чем в 2018 году.

Одновременно в докладе ведомства отмечается недостаток в Чехии средств и специалистов для обеспечения кибербезопасности государственных институтов. Наиболее критическая ситуация наблюдается в здравоохранении.

Европейская правда