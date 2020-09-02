ЕИБ предоставит Львову 12 млн евро кредита на обновление трамвайного парка

Европейский инвестиционный банк предоставит кредит в размере 12 млн евро на закупку 10 новых низкопольных трамваев для Львова.

Как пишет "Европейская правда", об этом в среду сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Средства будут предоставлены в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины", который реализует Министерство инфраструктуры Украины, Европейский инвестиционный банк и местные власти.

Соответствующий договор о кредите в размере 12 млн евро на обновление трамвайного парка во Львове был подписан 2 сентября. Еще 8,8 млн евро будет дополнительно дофинансированы из городского бюджета.

"Кредит ЕИБ на новые трамваи во Львове будет способствовать развитию экологически безопасного и устойчивого транспорта. Как представители климатически ориентированного банка ЕС мы убеждены: хорошо функционирующая трамвайная сеть может внести весомый вклад в уменьшение количества автомобилей на дорогах и, таким образом, снизить загрязнение окружающей среды и ослабить климатические изменения ", - отметил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон.

Участие в проектах "Городской общественный транспорт Украины" также принимают другие города Украины, в частности, Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Тернополь и Чернигов.

Всего на реализацию проекта будет направлено около 400 млн евро, из которых 200 млн евро - кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Как сообщалось, в мае Европейский инвестиционный банк сообщил о предоставлении кредита в размере 10 млн евро на приобретение 49 новых троллейбусов для Харькова.

Европейская правда