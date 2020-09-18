Проект госбюджета не понравится МВФ – эксперты

Проект государственного бюджета на 2021 год является слишком оптимистичным, рискованным и недопланированным, что ставит под угрозу сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом заявили участники вебинара "Бюджет-2021: приоритетные сферы финансирования и отличия от государственного бюджета-2020", организованного CASE Украина.

По словам эксперта организации Василия Поворозника, основной локомотив роста доходной части бюджета - налоговые поступления, они растут на 18,5% и составят 930 млрд грн. По его словам, в Минфине причиной роста налога на добавленную стоимость назвали борьбу с махинациями, скрутками и другими махинациями с НДС.

"Поэтому последние два месяца наблюдается значительное сокращение возмещения этого налога, экспортеры жалуются на задержки и несогласованную систему автоматического возврата НДС", - заявил Поворозник.

По его мнению, увеличение минимальной заработной платы негативно отразится на малом и среднем бизнесе, в частности ФОПы будут платить больше. Не исключено, что в кризисных условиях экономики это приведет к росту тенизации экономики.

По словам экономиста CASE Украина Натальи Лещенко, расходная часть государственного бюджета вырастет на 5% - до 1,33 трлн грн, а расходы сводного бюджета - на 4%, до 1,7 трлн грн.

"Рост расходов вместо их сокращения - это не удивительно, учитывая достаточно медленные темпы реформ, выполнение нетипичных для рыночной экономики обязательств, и выборочную поддержку отдельных групп населения на фоне отсутствия стратегического видения", - заявила Лещенко.

Кроме того, часть расходов, по ее мнению, запланирована в недостаточном объеме. Прежде всего это касается оплаты труда в бюджетной сфере из-за повышения минимальной зарплаты и I разряда единой тарифной сетки.

"Есть подозрение, что правительство не будет полностью восстанавливать единую тарифную сетку, и зарплата врача будет мало отличаться от зарплаты медсестры", - считает эксперт.

У специалистов есть опасения, что запланированных ресурсов не хватит и на выполнение увеличенных обязательств Пенсионного фонда.

"Кроме того, что бюджетом-2020 предусмотрен трансферт Пенсионному фонду в 202 млрд грн, за 8 месяцев 2020 года он еще увеличил долги перед Госказначейством на 16 млрд грн. Несмотря на умеренный рост доходов бюджета ПФ на 2021 год, можно ожидать, что и в следующем году он будет продолжать накапливать долги", - считает Лещенко.

По словам исполнительного директора CASE Украина Дмитрия Боярчука, есть подозрения, что раздутые инфляционные ожидания бюджета связаны с тем, что правительство осуществит эмиссию гривны, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Ведь, по мнению Поворозника, оптимистичные показатели документа могут вызвать вопросы у МВФ, и это станет причиной дебатов с международными донорами, что приведет к пересмотру проекту бюджета.

Эксперты отметили, что нынешние показатели нельзя воспринимать как окончательные.

"Существует риск увеличения расходной части при внесении поправок народными депутатами и необходимости поиска ресурсов, которых не хватает на выполнение анонсированных правительством обязательств", - говорится в сообщении.

Экономическая правда