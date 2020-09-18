Ryanair анонсировал дополнительные сокращения рейсов в октябре

Ирландская бюджетная авиакомпания была вынуждена сократить количество своих авиарейсов в октябре еще на 20% из-за коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Авиакомпания заявила, что будет летать примерно на 40% от мощности, которая была у нее в октябре прошлого года, по сравнению с предыдущим целевым показателем в 50%.

"Если нынешние тенденции и неправильное управление правительств ЕС в сфере восстановления авиаперевозок и нормальной экономической деятельности продолжатся, то аналогичные сокращения мощностей могут понадобиться и в зимний период", - говорится в заявлении Ryanair.

Сокращение пропускной способности, по мнению авиакомпании, необходимое через "вред, причиненный постоянными изменениями в правительственных ограничениях на поездки, многие из которых вводятся в короткие сроки", и это уменьшает количество бронирований, сделанных заранее.

Лоукостер призвал немедленно ввести в действие предложенную ЕС скоординированную систему ограничений.

В заявлении Ryanair говорится, что компания ожидает менее 30% пустых мест на своих октябрьских рейсах после сокращения пропускной способности, против в среднем 6% пустых мест на рейсах прошлой зимой.

Напомним, крупнейший в мире лоукостер Ryanair отменил почти все авиарейсы в Украину во второй половине сентября.

Как известно, Украина на месяц запретила въезд иностранцам, и именно 29 сентября истекает срок запрета.

Европейская правда