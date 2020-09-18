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В ЕС не понимают, почему в проекте бюджета Украины нет средств на энергоэффективность

Пятница, 18 сентября 2020, 13:48
 

Глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина нарушает обязательства перед Евросоюзом и Германией, не предусмотрев в проекте бюджета деньги на энергоэффективные меры.

Об этом Маасикас сказал во время 11-го Энергетического дня, организованного Европейско-украинским энергетическим агентством, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам сложно понять, что в проекте бюджета на 2021 год Украина не предусмотрела средства на энергоэффективность. Но там есть 3 млрд грн на поддержку угольных компаний. Это противоречит заявлению в поддержку  "зеленого" соглашения и не отвечает обязательствам Украины перед ЕС и Германией по совместному финансированию энергоэффективности", - сказал европейский дипломат.

В то же время он выразил надежду, что при обсуждении проекта закона о госбюджете на 2021 год в Верховной Раде "украинский вклад будет очерчен".

"Я убежден, что уже на саммите Украина-ЕС 1 октября стороны официально подтвердят заинтересованность в "зеленой "сделке", - добавил Маасикас.

Ранее Маасикас заявлял, что Европейский Союз предложит Украине поддержку в реализации программ, направленных на борьбу с изменениями климата.

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Европейская правда

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ЕС Минэнерго бюджет энергоэффективность

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