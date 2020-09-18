Курс валют на 18 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

18 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,17 - 28,19 гривни;

Евро - 33,39 - 33,40 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,02 - 28,22 гривни. Евро покупают по 32,93 гривни, продают по 33,40 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,10 - 28,17 гривни, евро - 33,15 - 33,29 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 18 сентября на уровне 28,11 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,17 грн (на 17 сентября - 33,39 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижался каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Самый низкий курс гривни в 2020 году был зафиксирован 30 марта - 28,18 грн за доллар.

Экономическая правда