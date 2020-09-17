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В Италии запустили "авиарейсы, свободные от коронавируса"

Четверг, 17 сентября 2020, 16:30
 

Крупнейший итальянский авиаперевозчик Alitalia запустил первые "рейсы, свободные от коронавируса" - пока в тестовом режиме.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Испытать новую систему хотят на двух из семи ежедневных рейсов из Рима в Милан - их зарезервируют исключительно для пассажиров, которые согласны на посадке предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Тест можно будет сдать в медблоке, оборудованном в аэропорту - и получить результат через 30 минут, или же в любой сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до путешествия.

Первые уже состоялись.

"Мне кажется, так лучше, чем заходить на борт, не зная, здоровы ли люди рядом. Это быстро - я прибыла в аэропорт всего за 2 часа до полета. И так я чувствую себя безопаснее, даже если пассажиры рядом в масках", - рассказала репортерам одна из пассажирок.

Если система окажется действенной и начнет пользоваться спросом, ее расширят на другие маршруты и надеются таким образом ускорить восстановление авиаотрасли после кризиса, обусловленного пандемией.

Европейская правда

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Италия авиа коронавирус

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