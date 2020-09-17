В Киеве запустили интерактивную карту качества воздуха

17 сентября, команда проекта городских исследований ЛУН Місто запустила интерактивную карту качества воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данные со специальных станций, расставленных по всему городу и в пригороде, поступают на сервер, и сразу попадают на карту.

Пользователю достаточно перейти по ссылке и посмотреть на цвет отметок: если они зеленые — можно не переживать, воздух безопасный; если цвет смещается в сторону красного — дела хуже и стоит отложить длинную прогулку.

"Сейчас на карте около 50 станций, и мы увеличиваем их количество. Разработка станций для карты длилась более полутора лет, мы потратили около 400 тысяч гривен.

Мы работали совместно с командой с факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем КНУ имени Шевченко. Большая работа, но теперь мы знаем, когда можно открывать окна, а когда нет, когда стоит идти на прогулку с ребенком, а когда лучше подождать", - комментирует сооснователь ЛУН Андрей Мима.

Сообщается, что станции стоят до 50 долларов, в них используется сенсор, работающий на основе рассеивания лазерного излучения, как в профессиональных калиброванных сенсорах.

Среди преимуществ станций: высокая частота измерений; калибровка между собой и с "эталоном"; измерения на расстоянии 50 см от стены дома — это соответствует стандартам установления станций. Станции защищены от солнечного излучения, дождя и одновременно имеют хорошую вентиляцию.

Корпуса станций, напечатанные на 3D-принтере, благодаря этому их легко обновлять и масштабировать.

Ссылка на карту.