Трамп не доволен условиями сделки по продаже TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что недоволен условиями сделки между ByteDance и Oracle, по которым контрольная доля в TikTok сохранится у ByteDance.

Об этом сообщают Ведомости.

"Это мы еще выясним (условия сделки). Мы рассматриваем это с точки зрения ByteDance. Нам это не нравится. Я имею в виду, просто концептуально, я могу сказать вам, что мне это не нравится.

Мне об этом еще не говорили. Об этом уже сообщалось, но мне об этом не говорили. Это может быть очень точный отчет для разнообразия. Так что если это так, то мне это не нравится — предполагая, что ByteDance — это Китай, что я думаю, что это, вероятно, так", — сказал Трамп.

Президент США отметил, что сделка должна касаться 100% акций TikTok. Он также заявил, что еще не видел контракт и не готов ничего подписывать, пока не увидит его.

Трамп выразил удивление, что по закону компания не может направить правительству США большую часть денег за одобрение сделки, потому что раньше не было такого прецедента.

ByteDance предложила Oracle стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США. Кроме того, Oracle также обсуждает приобретение доли в американских активах сервиса.

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Напомним:

7 августа президент США подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также с их дочерними структурами. Эти компании владеют TikTok и WeChat.