В столичном метрополитене заменят старые турникеты на 15 станциях
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заменит старые турникеты на новые на 15 станциях.
Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.
Отмечается, что турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, "Карточек киевлянина", бумажных или электронных QR-билетов.
В метрополитене добавили, что старые турникеты на станциях работают еще с 1970-х, их решили заменить из-за жалоб пассажиров.
Турникеты, в частности, заменят на станциях "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Льва Толстого" и "Лыбидская" на "синей" ветке, а также на станциях "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская" на "зеленой" ветке.
Экономическая правда
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