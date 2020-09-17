На системе BankID банки за 2 месяца заработали 1 миллион гривен
Банки-участники программы BankID НБУ с 1 июля начали получать плату за предоставление идентификационных данных своих клиентов коммерческим учреждениям, участвующим в системе, и за первые 2 месяца заработали 1 млн грн дохода.
Об этом говорится в презентации Нацбанка, обнародованной в ходе круглого стола "BankID и что ждет банки после присоединения к системе мобильных операторов", который онлайн провел "Финансовый клуб".
Отмечается, что старт этого проекта был приурочен к "сплиту": с 1 июля НБУ стал регулятором для страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, которые могут использовать банковские базы данных о клиентах для онлайн-идентификации новых клиентов.
"Мы готовились к сплиту и работали над коммерческой моделью, которая позволяет банкам-идентификаторам получать от коммерческих участников, предоставляющих услуги, вознаграждение за то, что им были переданы данные клиентов.
А для государственных и коммунальных предприятий все проходит бесплатно. Передача данных осуществляется только по инициативе и с согласия собственника данных - самого физического лица", - рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
В целом сейчас 25 учреждений, которые предоставляют услуги, получают от банков идентификационные данные: 11 некоммерческих и 14 коммерческих абонентов.
В НБУ добавили, что наибольшее количество запросов в систему BankID поступает из программы "Дія" (Министерство цифровой трансформации является одним из 11 некоммерческих абонентов).
Каждый день украинцы по 20 тыс. раз входят в систему BankID, отметил Шабан.
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