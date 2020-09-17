На системе BankID банки за 2 месяца заработали 1 миллион гривен

Банки-участники программы BankID НБУ с 1 июля начали получать плату за предоставление идентификационных данных своих клиентов коммерческим учреждениям, участвующим в системе, и за первые 2 месяца заработали 1 млн грн дохода.

Об этом говорится в презентации Нацбанка, обнародованной в ходе круглого стола "BankID и что ждет банки после присоединения к системе мобильных операторов", который онлайн провел "Финансовый клуб".

Отмечается, что старт этого проекта был приурочен к "сплиту": с 1 июля НБУ стал регулятором для страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов, которые могут использовать банковские базы данных о клиентах для онлайн-идентификации новых клиентов.

"Мы готовились к сплиту и работали над коммерческой моделью, которая позволяет банкам-идентификаторам получать от коммерческих участников, предоставляющих услуги, вознаграждение за то, что им были переданы данные клиентов.

А для государственных и коммунальных предприятий все проходит бесплатно. Передача данных осуществляется только по инициативе и с согласия собственника данных - самого физического лица", - рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

В целом сейчас 25 учреждений, которые предоставляют услуги, получают от банков идентификационные данные: 11 некоммерческих и 14 коммерческих абонентов.

В НБУ добавили, что наибольшее количество запросов в систему BankID поступает из программы "Дія" (Министерство цифровой трансформации является одним из 11 некоммерческих абонентов).

Каждый день украинцы по 20 тыс. раз входят в систему BankID, отметил Шабан.