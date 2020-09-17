В Кабмине хотят соединить скоростными дорогами все облцентры Западной Украины
Кабмин планирует соединить скоростными дорогами все областные центры Западной Украины и уже работает над поиском финансирования для новых инфраструктурных проектов.
Об этом в колонке для НВ сообщил заместитель министра финансов Александр Кава, передает пресс-служба Минфина.
По словам Кавы, покрытие Украины сетью скоростных шоссе станет важным этапом соединения Украины с европейскими странами.
Он подчеркивает, что при дефиците бюджетного финансирования дорожной сферы, основным кредитором ресурса для развития скоростного движения в Украине стали международные финансовые организации (МФО).
Только в этом году на проекты по реконструкции и строительству автомобильных дорог в Украине Минфин привлек почти 5 млрд гривен. Речь идет в частности о поддержке МБРР проекта развития скоростного шоссе на дороге от Борисполя в Харьков, которая является частью транспортного коридора Европа-Азия, а также кредиты ЕБРР и ЕИБ на улучшение пропускной способности подъездов к Киеву и реконструкцию дороги М06 Киев - Чоп.
"Минфин понимает, что средства МФО, которые мы тратим на реализацию проектов - это кредитные средства. Да, они предоставляются Украине на выгодных условиях: под низкие проценты и с длительным льготным периодом, но их все равно нужно будет возвращать из государственного бюджета.
Поэтому важно отбирать те проекты, которые будут иметь наибольший социально-экономический эффект и повышать деловую активность бизнеса, и, как следствие, увеличивать поступления в государственный бюджет Украины", - отметил замминистра.
По мнению Кавы, приоритетом на ближайшие годы должно стать доведение до первой категории автомобильной дороги М06 на участке Ровно - Львов, а также развитие скоростного сообщения Киева из Ивано-Франковском и Тернополем, а также Львова с Мукачево.
"В перспективе от Львова целесообразно довести маршрут до границы с Польшей и соединить с существующим польским автобаном А4. А также запустить проект по строительству новой дороги автомагистрали Львов - Мукачево через Карпатский хребет, и соединить ее с венгерским автобаном М3 и словацким D1 .
По моему мнению, именно автомагистраль Львов - Мукачево имеет все шансы стать первой концессионной дорогой в Украине", - отметил Кава.
Экономическая правда
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