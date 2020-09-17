Компания, выкупившая "Киевпассервис" модернизирует Центральный автовокзал и построит отель

ООО "Бастион-групп", выкупившее ГП "Киевпассервис" в мае 2020 года, намерено начать глобальную модернизацию столичных и областных автовокзалов.

Об этом сообщили в "Киевпастрансе", передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на директора по маркетингу предприятия Дмитрия Ожигова, первым в очереди на модернизацию стоит Центральный автовокзал Киева.

"Уже получены все юридические разрешения и документы на модернизацию Центрального автовокзала Киева, готов его план и дизайн, которые будут представлены в ближайшее время", - сообщил Ожигов.

Частный инвестор планирует создать международный транспортный хаб на базе Центрального автовокзала Киева.

В новом автовокзале планируется разместить фуд-корты, информационные табло по всей территории автовокзала, зоны отдыха, а также медицинский кабинет для помощи пассажирам и прохождения водителями автобусов предрейсового осмотра.

В новом проекте автовокзала учтены все требования по использованию инфраструктуры пассажирами с ограниченными возможностями.

В дальнейшем предполагается строительство современного отеля для ожидания рейсов или ночевки на территории автовокзала.

В "Киевпассервисе" подчеркнули, что в настоящее время более 70% всех межобластных, междугородных, международных автобусных перевозок - нелегальные.

По мнению Ожигова, будущее автоперевозок - за современными автовокзалами, где есть кондиционирование, удобные зоны отдыха, комнаты для матери и ребенка, и откуда отправляются проверенные транспортные средства.

При этом нелегальные парковки с отсутствием каких-либо условий для ожидания, "больше напоминающие средневековые базары", должны отойти в прошлое.

Как сообщалось, проект Генерального плана Киева предусматривает строительство двух новых автовокзалов на выездах из Киева, а также прекращение эксплуатации Центрального автовокзала, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Напомним:

Завершился аукцион по продаже "Киевпассервис", в составе которого центральный автовокзал Киева и 5 автостанций города и 18 области, цена продажи предприятия составила 230,89 миллиона гривен.