Компания, выкупившая "Киевпассервис" модернизирует Центральный автовокзал и построит отель
ООО "Бастион-групп", выкупившее ГП "Киевпассервис" в мае 2020 года, намерено начать глобальную модернизацию столичных и областных автовокзалов.
Об этом сообщили в "Киевпастрансе", передает Интерфакс-Украина.
Как отмечается в сообщении со ссылкой на директора по маркетингу предприятия Дмитрия Ожигова, первым в очереди на модернизацию стоит Центральный автовокзал Киева.
"Уже получены все юридические разрешения и документы на модернизацию Центрального автовокзала Киева, готов его план и дизайн, которые будут представлены в ближайшее время", - сообщил Ожигов.
Частный инвестор планирует создать международный транспортный хаб на базе Центрального автовокзала Киева.
В новом автовокзале планируется разместить фуд-корты, информационные табло по всей территории автовокзала, зоны отдыха, а также медицинский кабинет для помощи пассажирам и прохождения водителями автобусов предрейсового осмотра.
В новом проекте автовокзала учтены все требования по использованию инфраструктуры пассажирами с ограниченными возможностями.
В дальнейшем предполагается строительство современного отеля для ожидания рейсов или ночевки на территории автовокзала.
В "Киевпассервисе" подчеркнули, что в настоящее время более 70% всех межобластных, междугородных, международных автобусных перевозок - нелегальные.
По мнению Ожигова, будущее автоперевозок - за современными автовокзалами, где есть кондиционирование, удобные зоны отдыха, комнаты для матери и ребенка, и откуда отправляются проверенные транспортные средства.
При этом нелегальные парковки с отсутствием каких-либо условий для ожидания, "больше напоминающие средневековые базары", должны отойти в прошлое.
Как сообщалось, проект Генерального плана Киева предусматривает строительство двух новых автовокзалов на выездах из Киева, а также прекращение эксплуатации Центрального автовокзала, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
Напомним:
Завершился аукцион по продаже "Киевпассервис", в составе которого центральный автовокзал Киева и 5 автостанций города и 18 области, цена продажи предприятия составила 230,89 миллиона гривен.
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