NASA может одобрить научную миссию на Венеру до апреля
NASA рассматривает возможность утвердить до апреля 2021 года научную миссию на Венеру, которая, по словам ученых, может помочь определить, есть ли на этой планете жизни.
Об этом сообщает Reuters.
В понедельник международная исследовательская группа описала доказательства существования потенциальных микробов, обитающих в строго кислых венерианских облаках: исследователи обнаружили следы фосфина, газа, который на Земле производится бактериями, населяющими бескислородную среду.
Это дало веские доказательства существования потенциальной жизни вне Земли.
В феврале американское космическое агентство отобрало четыре предложенные миссии, которые сейчас пересматриваются комиссией NASA, две из которых будут включать роботизированные зонды к Венере.
Одна из них, которая называется DAVINCI +, может отправить зонд в атмосферу Венеры.
Вторая из предложенных миссий на Венере, VERITAS - должна будет сосредоточится на понимании геологической истории планеты.Кроме этого в космическом агентстве есть миссии по исследованию вулканично активного спутника Юпитера Ио и ледяного спутника Нептуна - Тритон.
NASA заявило, что может выбрать одну или две миссии.
Администратор NASA Джим Бриденстайн сказал, что "время определить приоритет Венеры". В своем заявлении Бриденстайн заявил, что процесс отбора новых потенциальных миссий будет жестким, "но я знаю, что процесс будет справедливым и беспристрастным".
Поиски жизни в других местах Солнечной системы до сих пор не были сосредоточены на Венере.
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