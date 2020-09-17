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NASA может одобрить научную миссию на Венеру до апреля

Четверг, 17 сентября 2020, 09:23
 

NASA рассматривает возможность утвердить до апреля 2021 года научную миссию на Венеру, которая, по словам ученых, может помочь определить, есть ли на этой планете жизни.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник международная исследовательская группа описала доказательства существования потенциальных микробов, обитающих в строго кислых венерианских облаках: исследователи обнаружили следы фосфина, газа, который на Земле производится бактериями, населяющими бескислородную среду.

Это дало веские доказательства существования потенциальной жизни вне Земли.

В феврале американское космическое агентство отобрало четыре предложенные миссии, которые сейчас пересматриваются комиссией NASA, две из которых будут включать роботизированные зонды к Венере.

Одна из них, которая называется DAVINCI +, может отправить зонд в атмосферу Венеры.

Вторая из предложенных миссий на Венере, VERITAS - должна будет сосредоточится на понимании геологической истории планеты.Кроме этого в космическом агентстве есть миссии по исследованию вулканично активного спутника Юпитера Ио и ледяного спутника Нептуна - Тритон.

NASA заявило, что может выбрать одну или две миссии.

Администратор NASA Джим Бриденстайн сказал, что "время определить приоритет Венеры". В своем заявлении Бриденстайн заявил, что процесс отбора новых потенциальных миссий будет жестким, "но я знаю, что процесс будет справедливым и беспристрастным".

Поиски жизни в других местах Солнечной системы до сих пор не были сосредоточены на Венере.

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космос США

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