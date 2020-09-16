Марченко о критике: Если терпение лопнет, объясню в чем интерес "доброжелателей"

Министр финансов Сергей Марченко заявляет, что реальная причина претензий к нему - личный интерес оппонентов.

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

"Я довольно терпеливый и уравновешенный. Могу терпеть искажения фактов, манипуляции, обман, даже оскорбления. Но до определенного предела.Если мое терпение лопнет, я очень популярно и понятным языком, публично, и на конкретных примерах объясню всем своим "доброжелателям", которые меня в чем-то обвиняют, природу некоторых явлений и их личный интерес.

Тогда общество будет лучше понимать сущность так называемой "волны претензий" к министру финансов", - заявил Марченко.

Также министр заявил, что оппоненты публикуют о нем фейки , а вопросы к его команде - это смешные вещи.

"Я не пытаюсь передать через вас "привет", но мне есть что сказать. Сейчас мою сдержанность оппоненты используют, тиражируя фейки. У всего есть предел. Я не буду прятаться в песочнице.

Я не сделал ничего плохого. Я готов объяснить, в чем реальная причина вопросов ко мне и моей команды - это смешные вещи", - резюмирует глава Минфина.

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Напомним:

Больше всех публично Марченка критикует глава финкомитета Рады - Даниил Гетманцев.

Гетманцев обвинял главу Минфина Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы.

Очевидно, что министр финансов не оправдал доверие, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения М. Нефьодова. Схемы процветают. Реформа сорвана. Ситуация ухудшилась", - подчеркнул нардеп.

Позже Гетманцев инициировал приглашение Марченко на заседание комитета для отчета. По итогам которого заявил, что комитет может инициировать отставку министра финансов

Недавно Гетманцев заявил, что Минфин, готовя проект госбюджета-2021, не проводил консультации с Верховной Радой.

Экономическая правда