Spotify пожаловался на Apple из-за неконкурентного поведения

Музыкальный сервис Spotify пожаловался на Apple из-за злоупотребления монополией через представленную накануне пакетную подписку Apple One, которая включает в себя конкурента компании - Apple Music.

Об этом сообщает The Verge.

Spotify призывает антимонопольные органы срочно принять меры по ограничению антиконкурентного поведения Apple.

"Apple снова использует свое доминирующее положение для постановки конкурентов в невыгодное положение и навязывая потребителям собственные услуги", - говорится в заявлении.

Представленный 15 сентября пакет Apple One предлагает план подписки на все сервисы Apple: Apple Arcade, TV +, доступ к iCloud и доступ к Apple Music за 15 долларов в месяц.

В тоже время Apple настаивает на том, что его клиенты все равно смогут "находить и наслаждаться альтернативами":

"Клиенты могут находить и наслаждаться альтернативами каждого из сервиса Apple. Мы создали Apple One, потому что это большая ценность для клиентов и простой способ получить полный спектр услуг подписки от Apple.

Мы рекомендуем пакет Apple One, который позволяет экономить больше денег на основе ваших подписок ", - резюмируют в компании.

Издание отмечает, что Spotify имел присутствие в различных пакетах подписок: видеосервис Hulu, мобильный оператор AT & T и Samsung (пользователи могут привязать свой аккаунт в Spotify к аккаунту Samsung).