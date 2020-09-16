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Курс валют на 16 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 16 сентября 2020, 11:03
 

16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,09 - 28,11 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,12 - 28,14 гривни;

Евро - 33,35 - 33,37 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,99 - 28,21 гривни. Евро покупают по 32,95 гривни, продают по 33,42 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,09 - 28,18 гривни, евро - 33,18 - 33,24 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 16 сентября на уровне 28,05 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,34 грн (на 15 сентября - 33,25 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда

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