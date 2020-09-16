В правительстве заявляют, что игорным рынком в Украине интересуются международные сети

К игорному рынку Украины проявляют интерес как отечественные, так и международные игроки.

Об этом в комментарии Укринформу сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Уже есть формальные и неформальные обращения у Министерства финансов. Мало кто понимает, как будет работать орган, поэтому обращаются куда угодно. Есть очень большой интерес, в том числе и у международных сетей, есть серьезная заинтересованность букмекерских контор, есть заинтересованность лотерейных операторов. Поэтому, я думаю, что интерес будет большой, когда комиссия заработает, будут выдаваться лицензии", - сказал Немчинов.

Он отметил, что, согласно профильного закона, комиссия будет регулировать те направления, которые до этого были запрещены. Также, по его словам, законом регулируется и определенные виды спорта, которые не относятся к игорному бизнесу.

"В переходных положениях есть три вида спорта: бильярд, боулинг и спортивный покер, которые являются официальными видами спорта и не относятся к игорному бизнесу", - сказал Немчинов.

Он добавил, что любая легализация будет способствовать прежде всего потому, что люди, задействованные в игорном бизнесе, будут работать в официальном поле.

"В том числе это будет касаться так называемых интернет-клубов, всего, что мы видим в сюжетах информационных каналов или в самих городах видим закрытые вывески.

Я считаю, что легализация игорного бизнеса выведет все эти заведения из тени или просто заставит закрыться нелегальную деятельность путем конкуренции. Комиссия призвана не допускать псевдолотерей, псевдоигор, псевдоавтоматов", - подчеркнул министр Кабинета министров.

Читайте детальнее: Закон об азартных играх вступил в силу: что дальше

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

В НАПК заявили, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр