Депутаты готовят изменения в законодательство, чтоб бороться с книжным "пиратами"

Почти треть украинского книжного рынка занимает продукция "пиратского" происхождения, заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Что говорят издатели: есть книга российского издательства, которая стоит условно 200 грн, а когда она "пиратская" - российская копия, которая печатается без разрешений, то она стоит условно 80 грн.

И, к сожалению, такого много, мы не говорим об официальных книжных магазинах, но на руках, в интернете, такого продукта 27% - до 30%. Это треть рынка", - сказала Кравчук во вторник в ходе брифинга с министром культуры Александром Ткаченко.

По ее словам, завтра состоится уже вторая встреча рабочей группы с представителями книгопечатной индустрии. В то же время народный депутат отметила, что на данный момент уже выполнен и готовится ряд изменений в законодательство, которые бы могли исправить проблему с нелицензированным продуктом.

"Есть пакет помощи от государства на данный момент - это Институт книги, который будет выдавать издателям гранты на институциональную способность, чтобы им помочь в этот период, ведь они действительно пострадали.

Есть разные другие аспекты: возможные таможенные льготы при ввозе оборудования типографии", - добавила зампред фракции "Слуга народа".

Напомним:

Сеть книжных Книгарня "Є сообщила, что у русскоязычного продукта на украинском рынке больше шансов, поэтому она вынуждена приспосабливаться к условиям.