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За время карантина объем налогооблагаемого импорта снизился на 15% – Таможня

Вторник, 15 сентября 2020, 15:10
 

В марте - августа 2020 года объем налогооблагаемого импорта составил 22,6 млрд долларов - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года знизися на 14,9% или на 3,9 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В частности, уменьшение объемов импорта произошло среди:

  • товаров промежуточного потребления на 18,5%, в т.ч .: кокса и полукокса - 75,6%, руды, шлаков, золы - 72,5%, каменного угля - 36,2%;
  • товаров инвестиционного назначения на 17,5%, среди которых:

тракторы для с/х работ - 50%;

моторные транспортные средства спец.призначення - 36,9%;

моторные транспортные средства для перевозки грузов - 24,8%;

подакцизных нефтепродуктов (бензина и дизтоплива) на 43,4%.

В то же время сохранилась тенденция прошлых месяцев по росту, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемов импорта потребительских товаров.

 

В частности, произошло увеличение импорта:

  • пищевых продуктов на 24,5%, в т.ч.: молока и молочных продуктов - 118,8%, овощей (и некоторых съедобных корнеплодов) на 69,3%, шоколада (и некоторых готовых пищевых продуктов с содержанием какао) - 42,9%;
  • потребительских товаров длительного пользования на 8,9%, в т.ч .: электрических машин, оборудования и их частей - на 28,3%, мебели, постельных принадлежностей - на 1,5%.

Экономическая правда

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импорт таможня

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