За время карантина объем налогооблагаемого импорта снизился на 15% – Таможня
В марте - августа 2020 года объем налогооблагаемого импорта составил 22,6 млрд долларов - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года знизися на 14,9% или на 3,9 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
В частности, уменьшение объемов импорта произошло среди:
- товаров промежуточного потребления на 18,5%, в т.ч .: кокса и полукокса - 75,6%, руды, шлаков, золы - 72,5%, каменного угля - 36,2%;
- товаров инвестиционного назначения на 17,5%, среди которых:
тракторы для с/х работ - 50%;
моторные транспортные средства спец.призначення - 36,9%;
моторные транспортные средства для перевозки грузов - 24,8%;
подакцизных нефтепродуктов (бензина и дизтоплива) на 43,4%.
В то же время сохранилась тенденция прошлых месяцев по росту, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемов импорта потребительских товаров.
В частности, произошло увеличение импорта:
- пищевых продуктов на 24,5%, в т.ч.: молока и молочных продуктов - 118,8%, овощей (и некоторых съедобных корнеплодов) на 69,3%, шоколада (и некоторых готовых пищевых продуктов с содержанием какао) - 42,9%;
- потребительских товаров длительного пользования на 8,9%, в т.ч .: электрических машин, оборудования и их частей - на 28,3%, мебели, постельных принадлежностей - на 1,5%.
Экономическая правда
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