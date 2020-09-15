"5-7-9%": За последнюю неделю банки выдали в 1,6 раза больше кредитов

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 305 кредитов на общую сумму в 1,031 миллиарда гривен, что больше в 1,6 раз за предыдущую неделю (330 кредитов на 652 млн).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

84% (865 миллиона гривен) от общей суммы заключенных сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 14% (140 миллиона гривен) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Займы на пополнение оборотных средств составляют 2% (66,244 миллиона гривен).

Напомним:

На компенсацию процентных ставок по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2021 году планируют потратить 2 млрд грн.

Экономическая правда