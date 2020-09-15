13 тысяч долларов за правку о переработке отходов: НАБУ разоблачило нардепа

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко и его сообщникам.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "В середине августа детектив "под прикрытием" передал первую часть неправомерной выгоды посреднику.

26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания".

Детали: В частности, в рамках операции детектив "под прикрытием" познакомился с одним из участников группировки и "заказал" у него изменения в законодательстве Украины по переработке твердых бытовых отходов.

Посредник познакомил детектива с Юрченко, который, как отмечают в НАБУ, "попросил предоставить ему взятку 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. Для подкупа народных депутатов-членов комитета".

В середине августа детектив передал первую часть взятки. Еще один транш был 26-27 августа.

В НАБУ отмечают, что собрали доказательства преступления нардепа по ст.368 УК и ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК, но не могут вручить подозрения Юрченко без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой.

10 сентября детективы прибыли в офис Венедиктовой, чтобы внести сведения в ЕРДР и подписать разрешение о проведении следственных действий по Юрченко. Также они предоставили проект сообщения о подозрении, справку о собранных доказательствах и материалы уголовного производства.

Сообщается, что после 6 часов в офисе Венедиктовой руководитель департамента ОГП сообщил, что "не видит достаточных оснований для доклада генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом в ЕРДР".

После этого провели совещание с участием Венедиктовой, но по его итогам решения о подозрении и внесения сведений в ЕРДР так и не приняли.

10 сентября посреднику (неофициальном помощнику Юрченко) сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

Также 10 и 11 сентября Нацбюро направило Венедиктовой проект подозрения Юрченко, но по состоянию на 15 сентября бывшая нардепка "Слуги народа" на письма НАБУ не ответила и подозрения Юрченко не подписала.

Летом 2020 года детективы получили информацию, что группа нардепов получает взятки за свою законодательную работу в парламенте. НАБУ начало расследование и операцию "под прикрытием".

В ведомстве также напомнили, что ранее их спецоперации под прикрытием срывала Служба безопасности на ГПУ.

Что было раньше: 15 сентября на заседании парламента Венедиктова заявила, что пока нет оснований для объявления подозрения нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко.

Она заявила, что единственным доказанным обстоятельством является "факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных заявителем предложений в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристам". А этого недостаточно для объявления подозрения.

Венедиктова добавила, что письмо от руководства НАБУ и черновик подозрения она получила в 17:20 14 сентября, но среди этих документов не было материалов уголовного производства.

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