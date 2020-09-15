Официальные данные о российских инвестициях в Украину занижены вдвое - эксперты

С учетом офшорных инвестиций российские инвестиции в украинскую экономику как минимум вдвое превышают официальные оценки.

К таким выводам пришли в исследовании Центра экономической стратегии.

По мнению экспертов, это делает украинские санкции против России неэффективными, а стратегические секторы экономики уязвимыми.

С 2009 года доля активов и оборота российских компаний в Украине снизилась с 3,6% до 2,1% и с 4,3% до 2,8% соответственно от общих активов и общего оборота.

А общий импорт Украины из России упал с пика в 18% ВВП в 2012 году до 6% ВВП в начале 2019 года.

"Но больше всего упала выручка, в то время как падение активов и занятости было не столь значительным. Это подтверждает тот факт, что российский капитал остался, но, возможно, стал более скрытым ", - сказала Дарья Михайлишина, автор исследования и экономист Центра экономической стратегии.

Прямые иностранные инвестиции из РФ

Скрытое присутствие российских государственных инвестиций и инвестиций компаний, связанных с правительством России, несет в себе риски для безопасности Украины.

Экономисты CES приводят в пример Запорожский алюминиевый завод, который прекратил работу после перевозки в Россию ценного оборудования, купленного россиянами.

В то же время банковский сектор - один из самых ярких примеров оттока российского капитала.

В 2009 году в Украине было 13 российских банков (3 среди десяти крупнейших) По состоянию на 2019 год выжило всего 5 российских банков.

Эксперты считают, что необходимо ограничить российские инвестиции в такие стратегические направления, как СМИ, энергетика, банковское дело, телекоммуникации, металлургия, путем мониторинга инвестиций, усиления проверки конечных бенефициаров и устранения пробелов в санкциях.