Шевченко: Признание неконституционным закона о Фонде гарантирования не имеет никаких оснований

Глава НБУ Кирилл Шевченко на заседании Конституционного Суда относительно системы гарантирования вкладов физлиц заявил, что признание закона о системе гарантирования вкладов физических лиц неконституционным не имеет никаких оснований.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Цель закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" всегда была и остается неизменной - защищать права и интересы граждан, вкладывающих средства в украинские банки. Фонд гарантирования вкладов создавался для повышения доверия к банковской системе. С этой задачей он успешно справился.

Нормы закона защитили почти 2 млн вкладчиков. В течение 2014-2020 годов им было выплачено более 90 млрд грн гарантированного государством возмещения", - подчеркнул Шевченко во время заседания Конституционного Суда.

Он добавил, что признание закона неконституционным не имеет никаких оснований.

"Во-первых, полномочия НБУ и Фонда гарантирования вкладов четко разграничены на законодательном уровне. Они не противоречат друг другу и не содержат дублирующих положений.

Во-вторых, Фонд гарантирования вкладов подотчетен Верховной Раде, Кабмину и Национальному банку. Представители этих госорганов участвуют в деятельности высшего органа управления Фонда - его административного совета. Утверждение, что Фонд никому не подчиняется, - ошибочно. В-третьих, закон позволил ускорить сроки удовлетворения требований вкладчиков и возмещать им средства оперативно", - пояснили в Нацбанке.

"В-четвертых, принцип равенства вкладчиков банков строго соблюдается, а не нарушается, как утверждается в представлении. В-пятых, в течение 2015-2020 годов в закон неоднократно вносились законодательные изменения вследствие принятия двенадцати законов. Все изменения были направлены на совершенствование норм и защиты интересов вкладчиков.

В-шестых, закон обеспечил выполнение международных обязательств Украины перед Европейским Союзом, Международным валютным фондом и Всемирным банком. Признание закона неконституционным навредит репутации страны", - добавили в регуляторе.

Также Шевченко отметил, что признание ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц" неконституционным разрушит систему гарантирования вкладов, подорвет доверие к банковской системе и повредит интересам государства и граждан.

КС утром 15 сентября продолжил рассмотрение дела о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" на открытой части пленарного заседания.

Напомним:

После 4-летней паузы Конституционный суд возобновил рассмотрение соответствия Конституции закона о Фонде гарантирования вкладов физлиц. Удовлетворение иска ставит под угрозу, в частности, легитимность принятых Фондом решений по Приватбанка.

Ретроспективное признание неконституционным закона о гарантировании вкладов физических лиц может привести к признанию деятельности Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) незаконной, последствия чего будут разрушительными и для финансовой системы в целом, заявили в НБУ.

Читайте также: Украинцы не забрали 3 миллиарда из банков-банкротов. Как получить гарантированные государством депозиты

Экономическая правда