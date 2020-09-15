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Проект госбюджета-2021: НБУ должен перечислить в госказну не менее 33 миллиардов

Вторник, 15 сентября 2020, 13:15
 

В Кабмине ожидают от Нацбанка перечисления в госказну не менее 33 млрд грн в соответствии с проектом госбюджета на 2021 год.

Согласно проекту госбюджета, опубликованному на сайте Рады, средства должны быть перечислены в госбюджет в соответствии с графиком, который устанавливает Минфин.

Отметим, что сумма в 33 млрд грн - на 9,7 млрд грн или на 22,8% меньше, чем НБУ перечислил в 2020 году. При этом, отчисления Нацбанка в бюджет сокращаются уже несколько лет.

Так, в госбюджете на 2020 год было заложено оплату НБУ не менее 42,7 млрд грн.

Напомним:

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

Экономическая правда

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бюджет Кабмин НБУ

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