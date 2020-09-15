Активизация работы "ВКонтакте" имеет целью сбор данных об украинцах – СНБО

В СНБО заявили, что обновленная работа в мобильном приложении "ВКонтакте" имеет целью сбор спецслужбами РФ данных о гражданах Украины, а активизация работы российских соцсетей накануне выборов может представлять угрозу нацбезопасности страны.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", представители которой заявили, что обошли блокировки на территории Украины.

По словам Демедюка, после применения санкций в отношении "ВКонтакте" специалисты украинских правоохранительных органов принимают меры к обеспечению реализации санкционных ограничений.

"Вместе с тем спецслужбы РФ с использованием возможностей разработчиков программного обеспечения ищут новые методы обхода санкций. В частности, недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к соцсети "ВКонтакте" украинским пользователям", - заявили в СНБО.

"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о возобновлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен" , - подчеркнул Демедюк.

Он добавил, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователю доступа к соцсети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных граждан Украины и распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирования им.

"Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", - отметил заместитель секретаря СНБО Украины.

Отмечается, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировке работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.

Напомним:

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорит, что поручил проверить информацию о запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", которая заявила, что обошла блокировку.

Российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".

В мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" на территории Украины.

Читайте также: 54% украинцев в Facebook публикуют фейки, манипуляции и сайты-мусорники. Всеукраинское исследование

Экономическая правда