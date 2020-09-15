Курс валют на 15 сентября: курс, "черный" и наличный рынки

15 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,99 - 28,01 гривни;

Евро - 33,26 - 33,28 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,87 - 28,10 гривни. Евро покупают по 32,84 гривни, продают по 33,33 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,97 - 28,04 гривни, евро - 33,06 - 33,17 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 15 сентября на уровне 28,0 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,25 грн (на 14 сентября - 33,06 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда