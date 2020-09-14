НБУ предлагает правительству частично компенсировать проценты по ипотекам

Национальный банк предлагает правительству ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе регулятора в понедельник.

"Сегодня для большей части заемщиков, в частности для молодых семей без длинной положительной кредитной истории, кредиты по ставке в 10% все еще не всегда доступны, хотя они уже существуют на рынке (…)

Предлагаемые НБУ меры предусматривают частичную компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам или частичное покрытие государством кредитных рисков банков", – указано в сообщении.

При этом уточняется, что ипотеку под 10% банки чаще предлагают давним клиентам с высоким уровнем надежности, который определяется внутренними методиками финучреждений. "Нужно понимать, что из-за высоких рисков банки неохотно идут в этот сегмент", – пояснила пресс-служба.

В сообщении указывается, что механизм применения программы для активизации ипотечного кредитования должен предусматривать достаточно мер по минимизации рисков для финансовой стабильности, поскольку остаются актуальными проблемы наличия "пробелов" на рынке недвижимости в части защиты прав инвесторов и кредиторов.

Вместе с тем такая программа могла бы дать дополнительный импульс снижению стоимости ипотеки до более доступного уровня, добавили в пресс-службе.

Напомним:

В Нацбанке заявили, что кредитные каникулы, которые рекомендовали банкам предоставлять заемщикам, пострадавшим от карантинных ограничений, не могут продолжаться вечно.