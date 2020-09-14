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Кабмин выделил 160 миллионов на доплаты таможенникам во время пандемии

Понедельник, 14 сентября 2020, 17:03
 

Кабмин на заседании 14 сентября принял решение о доплатах к зарплате таможенникам, которые осуществляют таможенный контроль и таможенное оформление в пунктах пропуска во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Кабмин принял решение об осуществлении доплат к зарплате таможенникам, которые непосредственно осуществляют таможенный контроль и таможенное оформление товаров в пунктах пропуска через государственную границу Украины, в местах таможенного оформления товаров на таможенной территории Украины и имеют непосредственный контакт с гражданами, иностранцами, перевозчиками, а также с иностранными товарами при их физическом осмотре, чем подвергают риску свою жизнь и здоровье, и своих семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением предусмотрено выделение Гостаможслужбе 160 9 млн. гривен из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты таможенникам пропорционально отработанному времени в условиях карантина.

Экономическая правда

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Кабмин таможня

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