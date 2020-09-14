"Тедис Украина": Рынок сигарет по итогам года может упасть на 10-12%
Компания "Тедис Украина" - крупнейший дистрибьютор сигарет - прогнозирует снижение рынка сигарет на 10-12% по итогам текущего года.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.
"Тренд к сокращению рынка потребления сигарет продолжится. Мы оцениваем, что по итогам 2020 года рынок сигарет уменьшится на 10-12%. Такой тренд наблюдается на рынке последние четыре года", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что в первом полугодии 2020 года продажи сигарет в Украине снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 23,3 млрд шт. (или 1 млрд 116 млн пачек).
Выручка "Тедис Украина" по итогам января-июня 2020 года выросла на 5,3% - до 25 млрд грн.
Среди проблем в связи с пандемией COVID-19 в "Тедис-Украина" назвали, в частности, закрытие розничных торговых точек и рынков на начальном этапе.
"Это привело к уменьшению продаж через канал modern trade. С ослаблением в мае карантина рынки и розничные точки возобновили работу, рынок вернулся к балансу продаж по каналам сбыта, как это было до карантина", - заявили в компании.
Напомним:
Хозсуд Киева 13 августа 2020 года не удовлетворил иск JTI Украина по штрафу АМКУ за согласованные антиконкурентные действия - компания выплатит 923 млн грн штрафа во избежание начисления пени и обжалует решение суда.
Компания "Филип Моррис Украина" подает апелляционную жалобу на решение АМКУ о взыскании штрафа за антиконкурентные действия, при этом компания оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн "исключительно во избежание начисления ежедневной пени с просрочкой оплаты штрафа".
Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.
Позже "Тедис Украина" Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.
Суды, о правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора "Тедис Украины" и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. Сумма штрафа составляет 6,5 миллиарда гривен.
Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.
1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.
"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.
Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".
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