"Тедис Украина": Рынок сигарет по итогам года может упасть на 10-12%

Компания "Тедис Украина" - крупнейший дистрибьютор сигарет - прогнозирует снижение рынка сигарет на 10-12% по итогам текущего года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Тренд к сокращению рынка потребления сигарет продолжится. Мы оцениваем, что по итогам 2020 года рынок сигарет уменьшится на 10-12%. Такой тренд наблюдается на рынке последние четыре года", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в первом полугодии 2020 года продажи сигарет в Украине снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 23,3 млрд шт. (или 1 млрд 116 млн пачек).

Выручка "Тедис Украина" по итогам января-июня 2020 года выросла на 5,3% - до 25 млрд грн.

Среди проблем в связи с пандемией COVID-19 в "Тедис-Украина" назвали, в частности, закрытие розничных торговых точек и рынков на начальном этапе.

"Это привело к уменьшению продаж через канал modern trade. С ослаблением в мае карантина рынки и розничные точки возобновили работу, рынок вернулся к балансу продаж по каналам сбыта, как это было до карантина", - заявили в компании.

Напомним:

Хозсуд Киева 13 августа 2020 года не удовлетворил иск JTI Украина по штрафу АМКУ за согласованные антиконкурентные действия - компания выплатит 923 млн грн штрафа во избежание начисления пени и обжалует решение суда.

Компания "Филип Моррис Украина" подает апелляционную жалобу на решение АМКУ о взыскании штрафа за антиконкурентные действия, при этом компания оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн "исключительно во избежание начисления ежедневной пени с просрочкой оплаты штрафа".

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Позже "Тедис Украина" Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.

Суды, о правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора "Тедис Украины" и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. Сумма штрафа составляет 6,5 миллиарда гривен.

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".