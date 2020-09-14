Зеленский подписал закон о ратификации кредита от ЕС на 1,2 миллиарда евро

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро № 825-IX, который Верховная Рада приняла 25 августа 2020 года.

Об этом сообщает Офис президента.

Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также очерчивает мероприятия в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи.

Это касается медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционирования рынка газа.

Указанный меморандум и кредитное соглашение Украина и ЕС заключили 23 июля текущего года в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19 в объеме 3 млрд евро, в рамках которого Украина получила самый большой пакет помощи в размере 1,2 млрд евро.