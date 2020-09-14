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Кабмин одобрил полноценный запуск государственного онлайн-магазина Prozorro Market

Понедельник, 14 сентября 2020, 15:02
 

Кабмин на заседании 14 сентября принял постановление о введении электронного каталога Prozorro Market, это позволит проводить там закупки до 200 тыс грн, для монополистов - до 1 млн грн.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

"Электронный каталог Prozorro Market - это государственный онлайн-магазин. Он помогает малому и среднему бизнесу продавать свои товары государстве. А учреждениям - в несколько кликов покупать товары широкого потребления по выгодным ценам: топливо, канцелярию, компьютерную технику, мебель и тому подобное.

До недавнего времени Prozorro Market работал в пилотном режиме, и сейчас в нем можно проводить закупки только до 50 тыс грн. И именно с принятием постановления о порядке формирования и использования электронного каталога состоится полноценный запуск Prozorro Market. Это постановление позволит проводить там закупки до 200 тыс гривен (для заказчиков, занимающих монопольное положение - до 1 миллиона гривен)", - пояснила она.

По словам Панаиотиди, это откроет для бизнеса - в частности малого и среднего бизнеса, которому нужны дополнительные стимулы во времена кризиса - рынок с потенциальным объемом 30 млрд грн в год.

Экономическая правда

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Кабмин тендер Prozorro

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