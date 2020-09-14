В Минфине ожидают снижения госдолга в 2021 году
В Минфине заявили, что ожидают снижения госдолга в следующем году на 3,4 п.п. до 64,6 п.п.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге.
"Относительно государственного и гарантированного государством долга. Мы предполагаем снижение государственного долга в следующем году на 3,4 п.п. до 64,6 п.п., то есть, учитывая, что это год сложный и есть вероятность, что госдолг вырастет, в следующем году мы предполагаем постепенное сокращение госдолга", - заявил Марченко.
"Мы предполагаем проведение умеренной и взвешенной долговой политики", - добавил он.
Также в Минфине предлагают индексировать ставки налогов и улучшить администрирование налогов - соответствующий законопроект об изменениях в Налоговый кодекс уже внесли.
В то же время глава налогового комитета ВР Данил Гетманцев заявил на согласительном совете "о недопустимости принятия закона о внесении изменений в НК (в части элементов налога) позже чем за полгода до начала бюджетного года".
"Это противоречит п. 4.1.9 НК, как и нашим обещаниям. Напомню, что в прошлом году впервые принцип стабильности был соблюден и бизнес не получил сюрпризы под елку", - заявил Гетманцев.
Напомним:
14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.
Сейчас уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 миллиардов гривень, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет, ранее заявил премьер Шмыгаль.
Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП.
Экономическая правда
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