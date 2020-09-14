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100 новых вагонов и электрификация — в 2021 году на железные дороги выделят 4 миллиарда

Понедельник, 14 сентября 2020, 13:46
 

В государственном бюджете на 2021-й год запланировано финансирование 4,02 миллиарда гривень на нужды пассажирской инфраструктуры железнодорожных перевозок.

Об этом сообщили в Министерстве финансов во время брифинга в понедельник.

Отмечается, что 3,3 миллиарда гривен пойдут на закупку 100 пассажирских вагонов, которые смогут перевозить 2 миллиона пассажиров ежегодно.

Еще 528 млн потратят на электрификацию участка Житомир-Новоград-Волынский, в Минфине отмечают, что таким образом Житомир получит ежедневное железнодорожное сообщение с 19 облцентрами.

Другие 195 млн направят на электрификацию другого участка Черкассы - ст. им. Т.Г.Шевченко. Это позволит запустить скоростной поезд Интерсити Киев-Черкассы со временем движения 2:45 часов.

Экономическая правда

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