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ЕС хочет ввести продовольственную блокаду Великобритании - Джонсон

Понедельник, 14 сентября 2020, 10:10
 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что Европейский Союз угрожает "остановить поставки продуктов питания из Великобритании  в Северную Ирландию", несмотря на существование пошлин на импорт из одного региона в другой.

Источник: DW со ссылкой на колонку Джонсона в Daily Telegraph.

Детали: Глава правительства уверен, что таким образом может быть уничтожена экономическая и территориальная целостность страны. В то же время, по его мнению, действия ЕС угрожают миру в Северной Ирландии.

Джонсон считает, что таким образом ЕС усиливает "крайнее толкование" соглашения о Северной Ирландии.

В Евросоюзе уже отвергли обвинения в попытках нарушить целостность Великобритании. Там напомнили, что страна должна соответствовать ряду требований для того, чтобы ЕС дал разрешение на импорт продовольствия.

Украинская правда

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