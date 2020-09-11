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Укрзализныця закрывает продажу билетов с некоторых станций

Пятница, 11 сентября 2020, 17:52
 

По решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций.

Об этом сообщает прес-служба УЗ.

С 00:01 14 сентября закрыто продажу билетов из железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда:

  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы
  • № 122/121 Николаев - Ровно;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов -Херсон;
  • № 779/780 Сумы - Киев, Винница;
  • № 786/785 Киев - Шостка;
  • № 774/773 Киев - Шостка;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;
  • № 601/602 Львов - Тячев;
  • № 117/118 Киев - Черновцы.

До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

В УЗ отмечают, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в в личном кабинете пользователя.

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