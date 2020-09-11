Укрзализныця закрывает продажу билетов с некоторых станций
По решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций.
Об этом сообщает прес-служба УЗ.
С 00:01 14 сентября закрыто продажу билетов из железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда:
- № 81/82 Киев - Ужгород;
- № 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы
- № 122/121 Николаев - Ровно;
- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- № 108/107 Одесса - Ужгород;
- № 110/109 Львов -Херсон;
- № 779/780 Сумы - Киев, Винница;
- № 786/785 Киев - Шостка;
- № 774/773 Киев - Шостка;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
- № 98/97 Ковель - Киев;
- № 43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;
- № 601/602 Львов - Тячев;
- № 117/118 Киев - Черновцы.
До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.
В УЗ отмечают, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в в личном кабинете пользователя.
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