Укрзализныця закрывает продажу билетов с некоторых станций

По решению Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций.

Об этом сообщает прес-служба УЗ.

С 00:01 14 сентября закрыто продажу билетов из железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда:

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы

№ 122/121 Николаев - Ровно;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов -Херсон;

№ 779/780 Сумы - Киев, Винница;

№ 786/785 Киев - Шостка;

№ 774/773 Киев - Шостка;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;

№ 601/602 Львов - Тячев;

№ 117/118 Киев - Черновцы.

До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

В УЗ отмечают, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в в личном кабинете пользователя.