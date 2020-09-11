Украина и Венгрия договорились о дополнительных 900 транзитных разрешениях для перевозчиков
Украина договорилась с Венгрией о дополнительных 900 транзитных разрешениях без оплаты транспортного налога на 2020 год.
Об этом "Европейской правде" сообщили в Министерстве инфраструктуры.
Разрешения будут переданы через посольство Украины в Венгрии после печати в начале четвертого квартала 2020 года.
На 2021 год установлена квота на уровне 31 750 разрешений для украинских перевозчиков.
Украинской стороной был поднят вопрос снижения транспортного налога для украинских перевозчиков, которые выполняют перевозки по территории Венгрии на основании разрешений с уплатой налога.
"Однако венгерская сторона сообщила, что размер транспортного налога является одинаковым для перевозчиков всех иностранных государств и к компетенции Министерства инноваций и технологий не относится вопрос снижения данного налога", - говорится в сообщении.
Также Украина инициировала обсуждение проблемных вопросов, связанных с осуществлением перевозок с разрешениями, которые предусматривают оплату транспортного налога.
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