Все разделы
Укр / Рус

С 2015 года количество айтишников в Украине выросло вдвое

Пятница, 11 сентября 2020, 17:37
 

За 5 лет количество IT-специалистов в Украине удвоилось и выросло с 90 до 180 тысяч. При этом женщин-программистов стало на 79% больше.

Об этом говорится в исследовании компании GlobalLogic.

В 2015 году женщины составляли 14% от всех программистов, в 2020-м - 25%.

Также женщины все больше переходят в IT. Только в 2020 году они составили 36% среди новичков, то есть тех, кто работает в области менее года.

Количество тестировщиков среди всех IT-специалистов выросло на 45% за последние 5 лет, когда как количество разработчиков сократилось на 16%.

В языках программирования настоящим прорывом последних 5 лет стали Python и JavaScript.

Они выросли на 89% и 66% соответственно.

Для сравнения в 2010 году JavaScript использовали всего 1,9% опрошенных украинских инженеров, в 2015 - не более 10%, а сегодня его активно используют более 18% специалистов.

Java за 5 лет стали использовать на 39% меньше.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

IT

powered by lun.ua
Материалы по теме
В каких странах "айтишникам" лучше и где там место Украины: сравнение налогов и стоимости жизни 10 сентября 2020, 09:45
Минцифры запускает портал для поддержки беларусских ІТ-специалистов 4 сентября 2020, 12:47
Зеленский поручил Кабмину улучшить процедуру получения иностранными IТ-шниками разрешения на иммиграцию 3 сентября 2020, 15:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!