С 2015 года количество айтишников в Украине выросло вдвое

За 5 лет количество IT-специалистов в Украине удвоилось и выросло с 90 до 180 тысяч. При этом женщин-программистов стало на 79% больше.

Об этом говорится в исследовании компании GlobalLogic.

В 2015 году женщины составляли 14% от всех программистов, в 2020-м - 25%.

Также женщины все больше переходят в IT. Только в 2020 году они составили 36% среди новичков, то есть тех, кто работает в области менее года.

Количество тестировщиков среди всех IT-специалистов выросло на 45% за последние 5 лет, когда как количество разработчиков сократилось на 16%.

В языках программирования настоящим прорывом последних 5 лет стали Python и JavaScript.

Они выросли на 89% и 66% соответственно.

Для сравнения в 2010 году JavaScript использовали всего 1,9% опрошенных украинских инженеров, в 2015 - не более 10%, а сегодня его активно используют более 18% специалистов.

Java за 5 лет стали использовать на 39% меньше.