Первый частный спиртзавод появится в Украине через месяц - Фонд госимущества
Первый аукцион по приватизации предприятия спиртовой отрасли пройдет уже на следующей неделе, а первый частный спиртзавод в Украине появится через месяц.
Об этом сообщил заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко передает пресс-служба ведомства.
Всего на первом этапе приватизации спиртовой отрасли будет выставлено на прозрачные аукционы 16 предприятий, входящих в состав ГП "Укрспирт".
"На заводы ГП" Укрспирт" высокий спрос инвесторов внутри страны - зернотрейдеров, производителей фармацевтики, биоэтанола, алкоголя. Также есть заинтересованные покупатели из-за рубежа. Единственные, кто полностью не допущен к аукционам - это представители страны-агрессора", - подчеркнул Елейко.
По его словам, приватизация спиртовых предприятий приведет к развитию различных направлений в перерабатывающей аграрной отрасли.
"Все предприятия ГП "Укрспирт", которые выставляются на приватизацию, находятся в рабочем состоянии, но только некоторые функционируют
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